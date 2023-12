Tchad : la cherté du prix du carburant paralyse les activités des moto-taximans à Mongo

"On est obligé de garer nos motos. Imaginez un litre d'essence à 2000 FCFA alors que les clients ont même du mal à payer 500 FCFA", déplore un moto-taximan.



"Nous n'avons pas d'autre choix que de garer les engins car à cette allure, il n'est pas facile de trouver des clients, et on ne peut pas non plus travailler pour perdre", renchérit un autre.



La plupart des motocyclistes rencontrés déplorent cette situation très inquiétante et exhortent les autorités locales à s'impliquer pour résoudre définitivement ce phénomène qui ne convient pas à un pays pétrolier.