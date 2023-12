Tchad : la coalition du OUI met en place ses équipes dans le Guéra

Dans le cadre de la campagne référendaire qui se déroulera du 25 novembre au 15 décembre 2023, une délégation de la Coalition des partis politiques en faveur du OUI a été dirigée par son directeur départemental, le conseiller national Hassan Saline.



Cette délégation a procédé à l'installation des bureaux de direction de la campagne référendaire, au niveau sous-préfectoral et cantonal, dans les sous-préfectures de Nirgui, Katalok, Baro, et Delep.



Les cérémonies d'installation se sont déroulées dans la sous-préfecture de Nirgui, où la direction de la campagne a été confiée au camarade Mahamat Saleh Hissein.



À Katalok, c'est Hassan Adef qui prend la tête de la liste, tandis que Hamit Adoum Batarko a été installé à la direction de la campagne dans la sous-préfecture de Baro.



Enfin, dans le canton Dadjo Nord, la commune de Delép, c'est le camarade Mahamat Saleh Ahmat qui est à la tête la direction de la campagne référendaire. Le directeur de la campagne, le camarade Hassan Saline, a prodigué des conseils pour assurer le bon fonctionnement de ces directions, dans le but de faire en sorte que le département de Guéra se distingue en faveur du OUI, lors du vote du 17 décembre 2023 dans la province du Guéra.