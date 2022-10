Tchad : la codification des marchandises paramétrée dans SYDONIA

Dans une circulaire, le directeur général des Douanes et Droits indirects, Abdoulaye Tahiro Dabou, informe le service et les usagers que le Système Harmonisé de Codification et Désignation des Marchandises, version 2022 (SH 2022), est déjà paramétré dans SYDONIA World et mis en application.



A cet effet, les différents intervenants dans la procédure sont invités à prendre toutes les dispositions pour se conformer à la nouvelle situation.