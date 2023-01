Tchad : la communauté Toundjour Mondo met en valeur le Kanem au Festival Dary

La communauté Mondo a présenté deux sortes de danse au festival : Alkifet et Algambar. L'on retrouve ces deux types de danse à l'occasion de toutes sortes de cérémonies locales, explique Amné Ahmat, native de Mondo au Kanem.



Historiquement, la culture Kanem est le regroupement secondaire de l'histoire du Kanem. L'islam est la principale religion. Au kanem, le problème entre agriculteurs et éleveurs n'existe pas.



Al-Tidjani Moussa Alkanemi, natif du Kanem, explique que les Kanembou sont des gens très accueillants et attirants envers les étrangers depuis l'empire du Kanem jusqu'au royaume actuel.



Al-Tidjani Moussa Alkanemi lance un appel aux parents des différentes communautés du Tchad, d'éduquer leurs progénitures et de leur apprendre la culture des ancêtres.