Tchad : la commune d'Am-Timan a tenu sa session budgétaire de l'exercice 2022

Le préfet du département de Barh-Azoum, Mahamat Ahmat Saleh a présidé officiellement le 31 mars, la cérémonie d'ouverture de la session budgétaire de l'exercice 2022 de la commune d'Am-Timan.



Dans le but d'assurer une bonne gestion de la ville et un bon fonctionnement, la commune se voit dans l'obligation d'élaborer un budget prévisionnel à partir des objectifs et attentes de la population. En somme, le budget de la commune d'Am-Timan englobe les activités de fonctionnement quotidien et celles non réalisées de l'année antérieure.



Le Maire de la ville d'Am-Timan, Ahmat Hassane Bremé a déclaré lors de son mot de bienvenue, que compte tenu des réels problèmes dûs à l'incivisme fiscal et la recrudescence de la pandémie de Covid-19, ce projet de budget primitif nécessite un changement de comportement dans tous les domaines afin de créer une nouvelle dynamique.



Ouvrant officiellement la session, le préfet du département de Barh-Azoum Mahamat Ahmat Saleh demande aux conseillers municipaux d'accorder une attention particulière aux différents chapitres du budget qu'ils débattent, afin que la population puisse tirer profit de son résultat positif.