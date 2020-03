Tchad : la commune d'Am-Timan en session budgétaire pour l'exercice 2020

La commune d'Am-Timan a ouvert sa session budgétaire de l'exercice 2020, au cours d'une cérémonie organisée ce jeudi 26 mars à son siège. C'était en présence du Préfet du département de Bahr-Azoum, Mahamat Nour Ali Saboune, des chefs de service et des conseillers municipaux de ladite commune.



Le projet de budget jugé équilibré en recette et en dépense par le Préfet Mahamat Nour Ali Saboune, s'élève à un montant de 176 548 536 FCFA.



Circonstance oblige, le Préfet du département de Bahr-Azoum a demandé à l'assistante d'observer une minute de silence avant l'ouverture de la séance, en mémoire des martyrs tués par les terroristes de Boko-Haram le lundi 23 mars.



La maire de la ville d'Am-Timan, Mariam ABDERAHIM, a lors de son intervention, remercié l'autorité de la province du Salamat pour son appui incessant à la bonne marche des activités de la commune.



Selon elle, la session budgétaire étant régit par les textes des collectivités territoriales décentralisées, les dispositions nécessaires sont prises pour assurer la réussite des travaux, qui aboutiront sans nul doute à l'adoption d'un budget réaliste et équilibré pour le bon fonctionnement de l'exercice 2020 de la commune d'Am-Timan.



Ouvrant la session budgétaire, le préfet du Bahr-Azoum, Mahamat Nour Ali Saboune a recommandé aux conseillers d'échanger sur des points importants, qui certainement vont contribuer au développement socio-économique de la commune. Pour lui, la ville d'Am-Timan a besoin amplement du concours des conseillers municipaux pour se booster.



Pour finir, le Préfet du Bahr-Azoum a profité de l'occasion pour exhorter les conseillers à sensibiliser la population au respect des règles d'hygiène établies par le gouvernement pour assurer la sécurité sanitaire face à la pandémie du coronavirus qui fait des milliers de morts à travers le monde.