Tchad : la commune de Bébédjia accueille son nouvel exécutif élu

Pour garantir la transparence de l'élection du nouvel exécutif communal, une présidence de séance composée de trois conseillers a été mise en place, le plus âgé présidant la séance, assisté de deux jeunes rapporteurs. Le secrétaire général du département, Sougui Daoussa Dicko, représentant le préfet, a ouvert la séance en rappelant les lois régissant les communes tchadiennes et en appelant à un vote objectif pour le bien-être des habitants de Bébédjia.



Les conseillers municipaux ont voté poste par poste. Mbaigolbe Naimian a été élu maire avec 7 voix contre 6. Pour le premier adjoint au maire, Baounoudji Parfait a obtenu 7 voix contre 6. Quant au second adjoint, Korgoto Djekila Topodje a remporté 8 voix contre 5.



Cette nouvelle équipe municipale est formée de membres des partis FAR pour le maire et son premier adjoint, et de l'ACTUS pour le second adjoint.



Le nouveau maire, Mbaigolbe Naimian, conscient de l'ampleur de sa mission, affirme sa volonté de transformer la ville de Bébédjia. Le secrétaire général du département, Sougui Daoussa Dicko, a félicité les conseillers pour leur maturité politique et a encouragé le conseil communal à travailler ensemble pour relever les nouveaux défis.



Mbaigolbe Naimian, enseignant de profession et âgé de 40 ans, est le plus jeune conseiller. Il forme une équipe avec le doyen réélu, Korgoto Djekila Topodje, au poste de second adjoint.