Tchad : la commune de Mbikou, dans la Nya, entièrement inondée suite aux fortes pluies

En plus des inondations, la présence de grands trous laissés par les fabricants de briques et de puits d'eau à ciel ouvert constitue un autre danger pour la population. Le maire prodigue des conseils de prévention à ses concitoyens, afin de trouver une solution juste et durable à ces problèmes.



Ces inondations, causées par les fortes pluies du 24 juin 2023, se produisent pour la troisième fois consécutive entre les mois de mai et juin. La population rencontre des difficultés en matière de logement, et le marché qui se tient sur la route représente également un danger auquel il faut prêter attention.