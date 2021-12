Tchad : la commune de Pala tient sa session budgétaire de l'année 2022

Plus de 800 millions de francs CFA, c'est le montant du budget de la commune de Pala, pour l'exercice 2022, en recettes et dépenses. La session budgétaire a été ouverte ce jeudi 30 décembre 2021, par l'autorité de tutelle de ladite commune, le préfet du département de Mayo Dallah, Oumar Issaka Fouzari, en présence des conseillers municipaux et de plusieurs personnes invitées.



A cette occasion, le préfet a exhorté les participants à être objectifs pendant les échanges, pour la validation de ce budget qui doit contribuer au développement de la commune, à travers la réalisation des différentes activités prévues.



Selon le maire de la ville de Pala, Tao Hindabo, ce budget connait une légère augmentation de 0,24%, soit plus de 2 millions de FCFA. Il permet de prendre en compte les nouvelles charges prévues dans le plan de développement communal (PDC) et d'autres activités non réalisées pendant l'année écoulée.



Pour l'année 2021 qui s'achève, la commune de Pala a enregistré une recette de 25,64%, pour un montant de plus de 227 millions de FCFA, pour une dépense qui est de 36,5% (plus de 324 millions de FCFA). Le compte de l'année dernière présente un solde négatif de plus de 96 millions de FCFA.