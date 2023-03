Tchad : la communication au service de la lutte contre le VIH/Sida

Il se tient depuis ce 28 mars 2023 à Moundou, un atelier de renforcement des capacités des professionnels des médias publics et privés de la zone méridionale du pays, sur les enjeux de la prise en charge du VIH/Sida et la promotion des stratégies de riposte et les hépatites au Tchad.



Pour gagner la lutte contre les inégalités, une bonne communication pour conscientiser toutes les parties prenantes, est indispensable.



C’est dans cette optique que le ministère de la Santé publique et de la Prévention, à travers son programme sectoriel de lutte contre le sida, les hépatites et les IST, renforce les capacités des professionnels des médias publics et privés de la zone méridionale du pays.



Ceci dans le but d’approfondir les connaissances de ces derniers sur la lutte contre le VIH/Sida, y compris la discrimination et la stigmatisation, ainsi que les droits humains. Pour le conseiller technique au ministère de la Santé publique et de la Prévention, Mahamat Tahir Adoum, c’est aussi l’occasion de faire un plaidoyer auprès des professionnels des médias dans la nouvelle stratégie du VIH/Sida.



Donnant le coup d’envoi des travaux, le représentant du délégué provincial de la Santé publique, Djimadoum Djeonadji, par ailleurs médecin chef du district sanitaire de Moundou, a indiqué que l’implantation des médias peut être une solution qui contribuera à la réduction des inégalités dans le cadre de la mise en œuvre des lois.



A cet effet, il invite les participants à un débat franc, afin d’en tirer le maximum de connaissances.