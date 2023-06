Tchad : la compagnie théâtrale Hadre Dounia prépare les élèves pour le baccalauréat

La cérémonie de clôture des cours de préparation et d'orientation au baccalauréat s'est déroulée le 15 juin au centre culturel Koulsy Lamko, dans le quartier Habena du 7ème arrondissement de N'Djamena.



La cérémonie a été marquée par la présence de nombreux invités, dont des artistes qui ont animé l'événement.



Lors de son discours de clôture, Jean Kevin Ngangnodji, directeur artistique de la compagnie Hadre Dounia, a souligné que sa compagnie artistique avait, à plusieurs reprises, attiré l'attention du gouvernement sur le système éducatif tchadien, mais que ces appels étaient restés sans réponse.



Dans le but d'accompagner les jeunes gratuitement dans leur préparation au baccalauréat, Hadre Dounia a proposé des cours d'informatique, d'éducation et de citoyenneté afin de former de bons citoyens pour l'avenir.



Il a également mentionné les efforts fournis en travaillant de 16 heures à 18 heures chaque jour, et de 21 heures à 5 heures du matin. Jean Kevin Ngangnodji a rappelé que cette cérémonie de clôture marquait la fin de la préparation et a été suivie d'une prière collective réunissant des chefs religieux de confessions musulmane et chrétienne, implorant le Tout-Puissant d'agir positivement en faveur de ces candidats.



Jutané Anne Goa, la première maire du 7ème arrondissement, a exprimé sa gratitude envers les enseignants et les initiateurs de ce soutien aux candidats au baccalauréat. Elle a également encouragé les élèves à travailler dur, et à avoir confiance en eux-mêmes, car cela est essentiel pour se présenter le jour des épreuves.