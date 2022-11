Tchad : la conception et la mise en ligne des cours, un pas pour le pays de Toumaï

​L'université de N'Djamena dispose déjà d'une plate-forme qui permet de gérer les notes et avec l'avènement de la technologie, il est important pour nous d'accompagner ces enseignants et de les outiller afin de trouver la manière la plus facile de séquencer les cours et les déposer en ligne, ajoute Marayi Choroma. Cela permettrait aux étudiants d'exploiter ces cours, renchérit-il.



Le formateur, Dr. Abakar Mahamat Ahmat, a relevé que a formation en ligne présente plusieurs avantages. Par exemple, pendant la période de Covid, chacun peut rester à la maison et travailler tranquillement ou s'il y a la grève, ça peut aider les étudiants à travailler ; ainsi, dès que les cours reprennent, tout le monde est à jour. Cela fait gagner du temps.