Tchad : la conférence des ambassadeurs s'ouvre demain à N'Djamena

Le ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine, de la Coopération internationale et de la Diaspora organise du 19 au 21 novembre 2019, la conférence des ambassadeurs au Radisson Blu à N'Djamena.



L'évènement, placé sous le patronage du chef de l'Etat, est axé sur le thème du "renforcement de l'outil diplomatique face aux défis sécuritaires et de développement durable".



Il permettra aux participants d'échanger, d'évaluer et de recevoir des orientations pour renforcer la diplomatie tchadienne.



Ces dernières années, le Tchad a considérablement renforcé son réseau diplomatique, notamment avec l'ouverture annoncée de plusieurs chancelleries à N'Djamena. Le réseau diplomatique tchadien comprend pas moins de 29 ambassades, des représentations auprès d'organisations internationales et des consulats.