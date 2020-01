Tchad : la conseillère spéciale du PAM, la Princesse Sarah Zeid plaide en faveur de la nutrition

N’DJAMENA - Son Altesse Royale la Princesse Sarah Zeid de Jordanie, a conclu aujourd’hui une visite de quatre jours au Tchad, à l’initiative du Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM). La Princesse Sarah Zeid est une activiste mondiale et conseillère spéciale du PAM pour la santé et la nutrition des mères et des nouveau-nés. Le Tchad constitue la première étape d’une tournée en Afrique centrale et de l’ouest, afin d’observer les causes de la malnutrition et leur impact sur les femmes et les enfants.



À N’Djaména, la Princesse a échangé avec les mères des enfants souffrant de malnutrition dans le centre de santé de Atrone et a visité une organisation de femmes productrices de farines infantiles à bases d’aliments locaux. Elle a aussi voyagé au Kanem pour découvrir des initiatives communautaires de prise en charge de la malnutrition et elle a suivi la chaîne de valeur de la première farine infantile fortifiée produite au Tchad, dans le Mayo-Kebbi Ouest.



« Chaque mère veut le meilleur pour son enfant. Un enfant sain, éduqué et capable de réussir. La nutrition est la pierre angulaire de l’avenir, c’est pour cela que nous devons plaider pour une nutrition appropriée. Je suis contente de voir que ces efforts ont déjà commencé au Tchad et j’espère que les partenaires vont appuyer ensemble une mise à échelle », a dit la Princesse Sarah Zeid.