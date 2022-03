Tchad : la conservation durable de la biodiversité, une priorité au Salamat

Le Programme d'appui à la gestion concertée des aires protégées et écosystèmes fragiles du Tchad (APEF) a organisé ce 21 mars des journées d'information (portes ouvertes). La cérémonie d'ouverture a été présidée par le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam.



Le programme APEF est financé par l'Union européenne (UE) à hauteur maximale de 33 millions d'euros (soit 21,6 milliards de FCFA) pour une durée opérationnelle initiale de 5 ans (2017 - 2022). Il vise à renforcer et pérenniser les actions appuyées depuis plus de 30 ans par l'UE dans le domaine de la conservation et de la gestion de la biodiversité au Tchad, particulièrement au Parc national de Zakouma.



Tout cela passe par la capitalisation de l'expérience acquise et son élargissement stratégique à des écosystèmes et des patrimoines fragiles du Tchad ne bénéficiant pas d'appui malgré la grande valeur régionale et une réputation mondiale. « La conservation de la biodiversité et des écosystèmes au service du développement durable », c'est le thème de ces journées portes ouvertes.



Lors de son intervention, le coordonnateur national du programme APEF, Ahmat Brahim Siam, a souhaité la bienvenue aux participants venus d'ailleurs pour prendre part aux journées portes ouvertes avant de souligner que l'objectif spécifique est de promouvoir la gestion concertée des aires protégées et écosystèmes fragiles du Tchad.



Le délégué provincial de l'environnement du Salamat, Klamon Hartouin, a rappelé au cours de sa prise de parole que le programme APEF à travers son consortium, vise à contribuer à la conservation durable de la biodiversité.



Ouvrant officiellement la cérémonie, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam spécifie que ces journées portes ouvertes permettent de présenter les activités réalisées par le programme et ses partenaires. Pour lui, elles constituent un espace du donner et du recevoir, d'échange et de dialogue permettant d'enrichir les connaissances, les réflexions et de mieux réorienter les points de vue sur les problématiques de la conservation.



Après la cérémonie officielle d'ouverture, le gouverneur et sa suite ont visité les stands installés dans la cour du Centre de lecture pour la circonstance.