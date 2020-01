Tchad : la consommation de l'alcool frelaté en hausse

Le secrétaire général de l'association pour la défense des droits des consommateurs (ADC), Daouda Elhadj Adam, a fait part jeudi de son inquiétude face à l'ampleur que prend la vente de l'alcool frelaté.



Selon lui, la hausse des prix de la bière a poussé certains citoyens à consommer de l'alcool frelaté. Il a notamment évoqué la vente des sachets de Whisky.



Il a invité les services des douanes et les autorités municipales à mieux s'impliquer pour barrer la route à ce phénomène, notamment avec le contrôle des femmes vendeuses.



"Un chantage des BDT"



Daouda Elhadj Adam a salué la "décision hautement responsable" du Gouvernement suite au non renouvellement de la convention d'établissement.



"Il est hors de question que le Gouvernement renouvelle l'accord d'établissement aux BDT pour faire bénéficier à cette société vieille de plus de 50 ans, qui détient un monopole sur une dizaine de produits notamment les bières", a estimé le secrétaire général de l'association.