Tchad : "la contraception ne rend pas les femmes stériles"

Kystes, fibromes, stérilité sont les préjugés autour de la contraception. Le mouvement d'action des jeunes (MAJ) a fait tomber ces préjugés devant quelques étudiants de l'université de N'Djaména, samedi 19 novembre.



La contraception a des conséquences énormes sur la femme, estiment quelques étudiants de l'université de N’Djamena. "Il paraît qu'elle provoque les kystes et les fibromes", interroge une étudiante arabophone. "Elle empêche à la femme d'avoir des enfants", craint un autre. "Il paraît que ça aide les femmes enceintes à interrompre la grossesse", enchaîne un autre encore.



"C'est faux !", rétorque Zara Ali, sage femme. "La contraception n'a pas de conséquences mais plutôt des effets secondaires", explique-t-elle. En effet, les pilules sont faites d'hormones. À leur prise, les hormones augmentent, ce qui entraîne parfois un saignement abondant qui est l'un des effets secondaires. Quant aux femmes qui veulent se débarrasser de leur grossesse en prenant, sans aviser, les pilules, "Dieu merci, la grossesse se développe normalement", ironise Zara Ali. La sage femme conseille aux femmes qui ne tombent pas enceinte après la contraception de consulter un gynécologue car même les simples maladies provoquent la stérilité. Elle cite entre autres la chlamydia, la syphilis, la gonoccoxie. Les portes de l'Association tchadienne pour le bien-être familial (ASTBEF) sont ouvertes pour des explications et un suivi régulier et efficace, informe la sage femme.