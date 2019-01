Tchad : la coopération SWEED octroie 19 véhicules au ministère de la Santé

Le ministère de la Santé publique a bénéficié, ce mercredi 9 janvier, d'un don de 19 véhicules de la part de la coopération SWEED (Sahel Women Empowerment and Demographic Dividend Project) dans le cadre de l'autonomisation de la femme et de la dividende démographique.



Ces véhicules sont composés entre autres de 7 bus de transports des élèves des écoles de santé, de 5 Hardtop et de 7 Toyota Hilux.



La cérémonie de réception de ces véhicules a été présidé par le secrétaire d'Etat à l'Economie et à la Planification du développement,, Hissein Tahir Sougoumi.