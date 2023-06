Tchad : la coopération allemande GIZ clôture un projet d'appui à la résilience et la cohabitation pacifique

Ce projet était structuré en cinq composantes : la gouvernance locale et le réseautage, la réalisation de plans de développement local (PDL), l'amélioration des conditions de vie et de la sécurité alimentaire, l'amélioration des services sociaux de base (écoles, centres de santé, puits, etc.), ainsi que le soutien aux initiatives locales de promotion de la paix et du dialogue et à la résilience face aux aléas climatiques.



Anette Paschen explique que ce projet, d'un montant total de 34,25 millions d'euros, dont 22,25 millions financés par l'Union européenne, a couvert les régions de Hadjer-Lamis, Chari-Baguirmi, Mayo-Kebbi Est et Ouest, Salamat, Sila, Ouaddaï, Tandjilé, ainsi que deux projets pilotes dans l'Ennedi Est et Ouest, sur une période allant de mai 2016 au 6 juin 2023, soit 8 ans.



Pourquoi et comment l'Allemagne s'engage-t-elle au Tchad ?



Selon Janine Rohwer, l'Allemagne s'intéresse au Tchad dans le domaine de la coopération au développement, en utilisant différents instruments de la politique étrangère moderne, tels que la stabilisation, la prévention des crises, la cohésion sociale, la consolidation de la paix et l'assistance humanitaire.



Elle explique que la GIZ est un acteur humanitaire, car l'assistance humanitaire est un instrument exclusivement destiné à atteindre des objectifs humanitaires et constitue l'expression de notre responsabilité éthique et de notre solidarité envers les personnes dans le besoin. Elle ajoute que le Tchad fait partie des pays faisant face à des défis complexes, d'où l'importance du rôle de la GIZ pour aider le pays à les relever.



Elle conclut en soulignant que la lutte contre les causes des conflits et de la violence, la garantie de la paix et de la sécurité, la lutte contre la pauvreté, la faim et les inégalités sociales, ainsi que la prise en compte des intérêts des femmes et des groupes défavorisés, jouent un rôle particulier à cet égard et constituent des objectifs importants de la politique étrangère et de développement de l'Allemagne.



Ll'Allemagne reste un partenaire solide dans la région du Sahel pour aider les pays à éviter la propagation des crises et continue à soutenir le Tchad, principalement par le biais de mesures civiles qui profitent directement à la population, souligne la première secrétaire.



La journée portes ouvertes s'est achevée ce jeudi à l'Ambassade d'Allemagne au Tchad, avec des échanges fructueux, des visites de différents stands de projets et des cocktails offerts aux invités.