Tchad : la coopération turque inaugure une maternité à Moussoro

L’organisation caritative Turque Tika a inauguré le 17 juin une maternité équipée au sein de l’hôpital provincial de Moussoro, en présence notamment du gouverneur du Bahr El-Ghazal, Loum Hinansou Laïnan, de la conseillère nationale de transition représentante de la province de Bahr El-Ghazal, Fatime Ahmat Wori et du délégué sanitaire du provincial de Bahr El-Ghazal, Dr. Amboulmato Hormo.



La maternité a été construite par l’agence Tika dans le but de contribuer à la réduction du taux de mortalité lié à l’accouchement dans la province de Bahr El-Ghazal et surtout de favoriser l’accès à des meilleurs soins de santé pour la population de la province de Bahr El-Ghazal.