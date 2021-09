Tchad : la coordination "Chabab MPS hanana 100%" vole au secours des réfugiés

La coordination "Chabab MPS Hanana 100%" a remis un don aux réfugiés camerounais basés dans le 9ème arrondissement de la capitale tchadienne, samedi 11 septembre 2021. C’est un don composé essentiellement des moustiquaires et savons ainsi qu'une somme 150.000 Fcfa.



À cette occasion, le coordonnateur de "Chabab MPS Hanana 100%", Zakaria Djibrine, a souhaité la bienvenue aux réfugiés sur le territoire tchadien avant de leur rendre un vibrant hommage suite aux nombreuses difficultés qu’ils ont rencontré. Pour lui, la jeunesse du MPS en général et sa coordination en particulier sera toujours aux côtés des vulnérables notamment les réfugiés camerounais en territoire tchadien.



Pour le représentant du bureau blanc MPS, Abdelkhader Djibrine, chaque personne s’expose parfois à des problèmes, mais dans la vie, il faut beaucoup de patience et reconnaître son prochain comme soi-même. "Tous les hommes sont égaux. On doit s’accepter et se secourir mutuellement car nous avons qu’une seule mère Eve et un seul père Adam. Il n’y a pas Nordiste-sudiste ou bien musulman-chrétien. Si l’un d’entre nous est en difficulté, il faut l’assister pour l’amour de Dieu", a-t-il expliqué.