Tchad : la coordination des usages des ressources naturelles resserre ses rangs

La coordination nationale des usagers des ressources naturelles du Bassin du Niger, de la portion tchadienne, a tenu son assemblée générale le 30 novembre 2021 au Centre Culturel Nicodème (CCN) de Pala.

A l'issue des travaux, la présidente de la coordination nationale des usagers de l'ABN Tchad, Mme Sakadi née Eldjima Kader, a été réélue à son poste par les participants.



Les participants à cette assemblée générale ordinaire de la coordination nationale des usagers des ressources naturelles du Bassin du Niger, de la portion tchadienne, ont formulé des recommandations. Ils demandent notamment au gouvernement et à l'ABN, d'institutionnaliser les instances mises en place et d'appliquer intégralement les résolutions prises pendant toutes les rencontres, d'appliquer la charte de l'eau, à l'ABN et ses partenaires, de respecter le calendrier du projet PIDACC/BN, et aux participants quant à eux, de protéger l'environnement.



C'est un travail d'équipe qui a été fait dans la mutualisation des efforts. Cette assemblée générale a permis d'évaluer les activités et de projeter les prochaines, selon la présidente de la coordination nationale de l'ABN tchadien, Mme Sakadi née Eldjima Kader.



Selon le représentant du coordonnateur de la structure focale nationale, Naradoum Toussaint, l'ABN a pour rôle de préserver l'écosystème dans son ensemble, pour la lutte contre le changement climatique. Ceci pour le bonheur de tout le monde.