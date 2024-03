Tchad : la coordination provinciale du parti Les Transformateurs installée au Kanem

Les tout nouveaux membres de la coordination provinciale du parti Les Transformateurs du Kanem, ont été installés ce mercredi 06 mars 2024 à Mao, chef-lieu du Kanem.



C’était lors d'une cérémonie officielle présidée par le référent dudit parti, Djimtou Francis Odingar, en présence des militants, militantes et sympathisants du parti, ainsi que de plusieurs invités.



A cette occasion, le président du comité d'organisation, Ali Meïnta Moustapha, a souhaité la bienvenue à l'assistance. La coordination est composée de vingt membres, et Ali Allahou Mallah occupe le poste de coordonnateur provincial, avec Darade Penakaou comme adjoint.



Officiant la cérémonie, le référent provincial du parti Les Transformateurs pour le Kanem, Djimtou Francis Odingar, a introduit l'histoire, la vision et la position du parti dans le paysage politique national. Il a promis d'étendre l'existence de cette formation politique, notamment en installant les sous-coordinations dans tous les départements que compte le Kanem.



Ali Allahou Mallah, en sa qualité de coordonnateur provincial, a exprimé sa gratitude envers ses collègues et le président national, pour leur confiance, avant d'assurer que lui et son équipe s'engageront de promouvoir le parti Les Transformateurs dans la province du Kanem.



Il a également invité ses camarades au dynamisme, sans peur pour faire connaître le parti dans la province.



Enfin, Ali Allahou Mallah a encouragé les militants et militantes à entreprendre une campagne de porte-à-porte pour présenter Les Transformateurs à la population locale, en prévision de la prochaine visite du Dr Masra Succès dans le Kanem. C’est dans une ambiance festive que la cérémonie a pris fin.