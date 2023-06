Tchad : la correction du baccalauréat avance selon le calendrier, malgré les défis

À peine les épreuves du baccalauréat de la session de juin 2023 ont-elles pris fin, que la correction a commencé en vue de la publication des résultats, conformément au calendrier établi par l'ONECS.



Afin de se tenir informés de l'avancement des travaux de correction, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Tom Erdimi, et le ministre de l'Éducation nationale, Moussa Gadam, se sont rendus le mardi 27 juin au Lycée Sacré-Cœur, au Lycée Collège Évangélique et au Lycée Ibn Sina, pour constater par eux-mêmes le progrès réalisé dans la correction des épreuves du baccalauréat.



Lors de leur visite dans les centres de correction, l’on a pu observer des piles de copies corrigées, des enveloppes contenant les copies des correcteurs absents jonchant le sol, des correcteurs installés sur les tables et les bancs des salles de classe, certains travaillant sur des nattes, tous concentrés, le regard baissé sur les copies.



Dans ces centres visités, tous travaillent dans des conditions difficiles, avec un manque d'électricité qui les plonge dans l'obscurité et une chaleur accablante. Déplorant le manque d'électricité et les conditions de travail difficiles auxquelles sont confrontés les correcteurs, les vérificateurs et le secrétariat, le Ministre les a félicités pour leur courage et leur détermination à corriger les copies.



Il estime que les résultats seront meilleurs que l'année précédente, car il affirme que les programmes ont été achevés et que les élèves ont acquis une maîtrise suffisante de leurs leçons.



Quant au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Tom Erdimi, il se félicite de l'organisation du baccalauréat et de la correction, et adresse des compliments à l'ONECS pour la qualité du travail accompli.



« L'organisation est bonne et je félicite l'ONECS. Nous avons jeté un coup d'œil à certaines copies, les notes varient de 1,5 à 19,5 pour certaines matières, c'est déjà encourageant », estime le ministre.



« Je crois que l'ONECS a bien organisé les choses, tout se déroule selon le programme, malgré l'absence de certains présidents de centre. J'espère que l'ONECS et la présidente du jury maintiendront le cap et publieront les résultats à la date prévue selon le programme », ajoute-t-il avec le sourire.



Les correcteurs rencontrés sont sérieux et concentrés dans leur travail, ce qui témoigne du sérieux apporté à la correction.