Tchad : la couverture santé universelle, un pilier pour la protection sociale

La cellule interministérielle de coordination de la couverture santé universelle a organisé, mardi 23 avril 2019, au Radisson Blu Hôtel, une journée d’information sur la mise en œuvre de la couverture santé universelle à l’attention des différents ministères. La journée a été placée sous le thème : « informer pour mieux comprendre et comprendre pour mieux s’approprier ».



Elle a été réalisée avec la collaboration d'autres ministères impliqués à savoir le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite enfance et de la Solidarité nationale, le ministère de la Fonction publique, de l’Emploi, chargé du dialogue social, le ministère des Finances et du Budget, le ministère de l’Economie et de la Planification du développement ainsi que la société civile. Elle vise à améliorer la situation sanitaire des populations.



Le Gouvernement tchadien a mis en place la Couverture Santé Universelle, composante essentielle de la stratégie nationale de protection sociale, considérée comme un pilier central dans la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité, et inscrite dans le PND 2017-2021.



La couverture santé universelle permet de faire face à d’importants défis sanitaires, notamment le lourd fardeau des maladies transmissibles et non transmissibles, les taux élevés de mortalité maternelle et infantile, la pénurie des ressources humaines pour la santé, la circulation des faux médicaments et les épidémies récurrentes avec des conséquences désastreuses sur les populations.