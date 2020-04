Tchad : la couverture santé universelle, une "préoccupation majeure"

Le ministre de la Santé publique, Mahamoud Youssouf Khayal, a déclaré lundi, en marge de la célébration de la Journée mondiale de la santé, que "la couverture santé universelle constitue la préoccupation majeure du Gouvernement".



Il a souligné que "depuis quelques années, de nombreux pays africains se sont engagés à étendre la couverture santé universelle à l’ensemble de leurs populations. Elle est rendue nécessaire par la situation sanitaire déplorable de ces pays et correspond à un engagement politique majeur des gouvernements."



"Le Tchad envisage de démarrer la couverture santé universelle dans un nombre limité de districts sanitaires et l’étendre progressivement au reste du pays", a précisé le ministre.



Selon lui, la couverture santé permettra "la prise en charge des personnes démunies" grâce à une "identification suivant une méthodologie appropriée, préalablement définie."



"Beaucoup reste à faire"



Le ministre Mahamoud Youssouf Khayal a relevé que "malgré les efforts importants consentis par notre pays , en matière des recrutements en personnel soignant, d’investissement sur les infrastructures, les équipements biomédicaux et de formations du personnel , beaucoup reste à faire pour l’accès des populations aux services de santé à cause du paiement direct."



"Pour progresser vers la couverture santé universelle, le pays doit instituer un système de santé efficace qui assure à toute la population un égal accès à des services de qualité, à un personnel de santé qualifié, ainsi qu’à des médicaments et technologies sanitaires efficaces", a dit le ministre.



Il a ajouté que "le pays doit également se doter d’un mécanisme de financement qui protège les populations contre les difficultés financières et l’appauvrissement causé par le coût des soins de santé élevés."



La loi n°035 du 5 août 2019 a institué la couverture santé universelle au Tchad, enclenchant son processus de mise en place.