Tchad : la crainte d'une résurgence du Covid-19 pendant les fêtes

Depuis le 24 novembre dernier, la province du Mayo Kebbi Ouest n'a enregistré aucun malade de coronavirus. Selon le délégué en charge de la santé, Dr. Ali Bafou, depuis l'enregistrement du premier cas de Covid-19 dans la province le 8 septembre dernier, 478 échantillons ont été analysés parmi lesquels 101 cas de malades ont été notifiés et huit décès enregistré jusqu'à ce jour.



Dr. Ali Bafou craint une résurgence de la maladie à coronavirus pendant les fêtes de fin d'année. C'est pourquoi le délégué de la santé demande à la population de redoubler de vigilance afin de contrer cette pandémie jusqu'a l'arrivée des vaccins.



Pour lui, la population doit toujours respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Il déplore la menace de cette maladie qui empêche beaucoup de personnes de mener normalement leurs activités à l'exemple du couvre-feu instauré de 19 heures à 5 heures du matin dans la province du Mayo Kebbi Ouest.



Le délégué de la santé du Mayo Kebbi Ouest, Dr. Ali Bafou, conseille à la population la vigilance pendant les fêtes de fin d'année car ce moment est caractérisé par des mouvements des populations de l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa.



Dr. Ali Bafou insiste actuellement sur la surveillance active de la maladie à coronavirus à travers tout les patients qui arrivent à l'hôpital avec des problèmes respiratoires (pulmonaires) et autres.