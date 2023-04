Tchad : la création d'un hôpital et d'une pharmacie des armées en discussion au CNT

Le premier projet de loi en cours d'examen concerne la création d'un Hôpital d'Instruction des Armées. Le deuxième projet de loi porte sur la création d'une Pharmacie Centrale des Armées. Ces deux projets de lois visent à améliorer le secteur de la santé au Tchad et à offrir des soins de qualité aux militaires.



La Secrétaire générale adjointe du gouvernement, Madame Fatimé Aldjiheh Garfa, le Ministre des Armées, des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre, Monsieur Daoud Yaya Brahim et le Ministre de la Santé Publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, prennent part à cette plénière.