Tchad : la culture de la paix s'invite en milieu scolaire

Le ministre de l'Education nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma, a présidé ce mardi 9 avril un atelier de formation et d'information des responsables d'écoles associées à l'UNESCO, axé sur la prévention de l'extrémisme violent, l'éducation à la citoyenneté mondiale, la culture de la paix, la non-violence, les règlements pacifique des conflits, le changement climatique, les ODD 2030 et l'agenda 2063.



L'atelier a lieu à la maison de la Femme du 9 au 11 avril. Il vise à renforcer les capacités des acteurs de l'éducation afin d'intégrer dans les programmes scolaires la promotion de valeurs liées à la culture de la paix, le règlement pacifique des conflits et la prévention de l'extrémisme violent.



"Le Gouvernement du Tchad à l'ère de la 4ème République, a réitéré à toutes les instances sa volonté de faire de l'éducation une priorité parmi les secteurs sociaux du pays. La violence en milieu scolaire, les conflits, l'extrémisme violent sont des problématiques d'actualités qui freinent le développement de l'éducation dans les pays de l'Afrique subsaharienne", a déclaré le ministre de l'Education nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma.



Les parents et éducateurs sont invités à prendre leurs responsabilités pour relever le défi du vivre-ensemble dans la justice et le règlement pacifique d'éventuels conflits, conformément aux objectifs du développement durable.