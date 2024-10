Tchad : la culture, levier essentiel pour un développement durable

Il est évident que la culture joue un rôle fondamental dans le développement de chaque nation. En effet, il est difficile de concevoir un développement durable sans prendre en compte les valeurs culturelles propres à chaque pays, car elles façonnent son image et son identité.



La culture comprend un ensemble de normes, valeurs, croyances, pratiques et traditions qui définissent un groupe spécifique de personnes, et influencent profondément la formation de l'identité individuelle et collective, ainsi que le développement social et cognitif des individus. Malheureusement, ce secteur semble être négligé dans la nouvelle République.



Le développement humain sans culture est pratiquement inconcevable, et pourtant, ce domaine vital est souvent relégué au second plan, voire perçu comme moins prioritaire que d'autres secteurs, comme l'éducation, la santé ou l'économie. Cela soulève une question fondamentale : que reste-t-il d’un pays sans culture ?



La culture, en tant que boussole du développement, constitue un socle sur lequel s’appuient l’identité nationale et la cohésion sociale. Elle permet à une population de se connecter avec son histoire, ses traditions et ses valeurs communes, comme le rappelle l'UNESCO, qui la définit comme « l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social ».



Le développement d'une nation passe aussi par l’art et la culture, qui sont essentiels pour une société équilibrée et prospère. Ce secteur ne se limite pas à la transmission des savoirs traditionnels, ou à la préservation du patrimoine ; il est aussi un pilier économique et social.



Par exemple, le Nigeria génère 1,4 milliard de dollars dans le secteur du divertissement, et les États-Unis propagent leur mode de vie par le cinéma et la télévision. En Chine, environ 37 000 événements culturels sont organisés chaque année, contribuant activement au développement socio-économique. Bien que les statistiques culturelles au Tchad soient peu documentées, il est clair que ce secteur reste en grande partie symbolique, sans une vision claire pour son développement.



Le déficit d'infrastructures culturelles et le manque de projets ambitieux sont manifestes. Il est temps pour les autorités de considérer la culture et l’art, non seulement comme moteurs de développement économique, mais aussi comme des éléments cruciaux pour le bien-être de la population.