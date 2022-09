Tchad : la dégradation avancée des routes préoccupe à N'Djamena

En province, comme à Ndjamena la capitale, les routes sont dans un état de dégradation très avancé. L’on peut citer parmi lesquelles, la route Djoumane-Laï et l'axe Kelo-Pala-Léré.



Cependant, il faut s’intéresser à l'avenue Matthias N'garteri, appelée communément axe CA7. Cette avenue est devenue carrément un bassin de rétention, d'où une circulation rendue très difficile pour les usagers.



Connue pour ses ambiances conviviales pendant les week-ends, l'avenue Matthias N'garteri est dans l'eau pendant toute la saison pluvieuse. Les petits commerces, à savoir les salons de coiffure, les alimentations et bars dancing, le marché hebdomadaire, sont tous aux arrêts. La colère est vive chez les riverains.



« Comme vous le constatez, il n'y a pas de commentaires à faire. La mairie du 7ème arrondissement n'as pas curé les caniveaux. Et comme c'est bouché par les ordures ménagères, l'eau de pluie n'a pas de passage. Disons aussi que l'avenue s'est dégradée, donc il faut un entretien. Mais la mairie est absente », affirme Magloire, détenteur d'un salon de coiffure.



« Les autorités compétentes s'en foutent. Nous avons mis sur pied un comité pour la collecte d'argent afin de réparer cette route. Ce comité regroupe les détenteurs des salons de coiffure, les alimentations et bars dancing. Nous appelons les personnes de bonne volonté à s'associer à nous », ajoute le commerçant. Les autorités communales de cet arrondissement ne doivent pas seulement se contenter de la collecte des taxes et droits de places.



Elles doivent également prendre leurs responsabilités qui sont entre autres : l'entretien des avenues et rues, l'électrification et le nettoyage. Être maire à la tête d'un arrondissement, c’est avoir l'œil sur tout ce qui se trouve dans sa circonscription.



Mais pas s'enfermer dans les climatiseurs au bureau.