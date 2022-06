Tchad : "la dégradation du réseau routier national est un fait réel"

Le conseiller Hassan Saline s'est interrogé sur les véhicules hors gabarits qui arrivent des pays voisins et circulent à l'intérieur du pays sur des routes de moins de six mètres de largeur, causant des accidents.



​"La dégradation du réseau routier national est un fait réel. Ça a toujours été une préoccupation du gouvernement. Elle handicape l'activité de transport autant sur l'état des routes que sur l'état des véhicules", a affirmé Fatima Goukouni Weddeye.



Les véhicules dépassant 2,5 mètres de largeur et 4 mètres de hauteur sont considérés comme hors gabarits. Ils proviennent généralement du Cameroun, Nigeria et parfois du Soudan.



Un décret d'application de la loi n°027 de 2017 portant Code de la route est "dans le circuit de signature", assure la ministre.