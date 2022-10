TCHAD Tchad : la délégation de l’UE appelle toutes les parties à s’abstenir de violence ce 20 octobre

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 20 Octobre 2022



La délégation de l’Union européenne et les États membres accrédités au Tchad ont déclaré le 19 octobre avoir pris note de l’appel de partis politiques et organisations à manifester ce jeudi 20 octobre 2022, ainsi que de la correspondance des autorités refusant leur autorisation.

Ils appellent toutes les parties concernées à poursuivre dans la voie du dialogue et à s'abstenir de tout acte de violence. Ils rappellent leur attachement aux droits de l'Homme et à l'exercice des libertés publiques, dans le respect des principes de l'État de droit.



Le gouvernement dénonce une tentative d'insurrection



Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh, a dénoncé ce 19 octobre une tentative "d'insurrection populaire et armée avec l'appui de forces extérieures afin de déstabiliser le pays".



Le porte-parole du gouvernement a rappelé l'interdiction des marches prévues le 20 octobre par plusieurs partis politiques et organisations de la société civile.



Les initiateurs ont annoncé le maintien des marches, malgré l'interdiction du ministère de la Sécurité publique.



"Il est avéré que plus de 1500 jeunes ont été entraînés et formés afin de faire des casses ciblées contre certains édifices publics et des personnalités de la République", selon Aziz Mahamat Saleh.



"L'un des objectifs inavoués étant de provoquer des affrontements devant causer des blessés et des morts, et de faire porter le chapeau aux forces de l'ordre afin que leur cause soit entendue. Cette volonté de mener notre pays à l'anarchie ne saurait être tolérée", a ajouté Aziz Mahamat Saleh.

Dr. Masra demande au président de regagner les casernes



Le président du parti Les Transformateurs, Dr. Succes Masra, a demandé ce 19 octobre au président de la transition Mahamat Idriss Deby de "regagner la caserne", lui promettant une place dans le "gouvernement du peuple". Il s'est exprimé dans une déclaration, à la veille de "l'expiration du délai de 18 mois" de transition.



Le délai de transition a été prolongé de 24 mois maximum à l'issue du dialogue national inclusif et souverain.

"​Il aura sa place dans le gouvernement du peuple pour la justice et l'égalité qui est inévitable et dans lequel, il pourra servir sur les questions sécuritaires".

"Ce général qui est le seul à ne pas vouloir rentrer dans les casernes, ne veut pas seulement être candidat. Il veut être candidat dans une élection verrouillée à l'avance, avec toutes les manettes", estime Dr. Succes Masra.



Dans son discours d'investiture, Mahamat Idriss Deby a tendu la main aux opposants et a assuré que ses portes sont ouvertes pour dialoguer.



