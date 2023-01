TCHAD

Tchad : la délégation du MPS restitue les recommandations du DNIS à Laï

Alwihda Info | Par Ahmad Abdoulaye - 14 Janvier 2023

La délégation du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) a organisé un atelier de formation et de restitution des résolutions, des recommandations et du cahier de charges du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS) pour les conseillers provinciaux et les partis alliés de la province de la Tandjilé le samedi 14 janvier 2023 à Laï.