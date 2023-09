Tchad : la détermination d'un jeune à Ati, de l'école à la fabrication de savon liquide

Le choix de l'entrepreneuriat s'est imposé naturellement. "J'ai opté pour l'entrepreneuriat parce qu'au-delà de ma passion pour mon travail, je n'avais pas d'autre choix. Aujourd'hui, les concours de la fonction publique sont difficiles à obtenir, et les postes se libèrent lentement. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de créer ma propre entreprise et, pourquoi pas, d'employer d'autres jeunes à l'avenir, en commençant par former quelques-uns", explique Hamid Mahaye Abdallah.



Il estime que les jeunes de la province doivent s'engager dans l'entrepreneuriat s'ils veulent échapper au chômage et à la précarité. Selon lui, "cette jeunesse a besoin de formation. De plus, le jeune entrepreneur doit être déterminé et avoir une vision claire de son avenir." Il ajoute également que "les jeunes doivent être prêts à surmonter les différentes étapes de l'entrepreneuriat s'ils veulent réussir."



Malgré les obstacles, Hamid Mahaye Abdallah affirme que sa motivation personnelle le pousse à persévérer dans son entreprise. Il compte continuer à faire ce qu'il fait et à surmonter les défis qui se présentent à lui.