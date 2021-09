Tchad : la détresse d'une mère de triplés au Salamat

Le mardi 31 août 2021, une femme a donné naissance à des triplés dans le village Al-Midodile situé à une trentaine de kilomètres au sud de la ville d'Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat. L'événement est une chose un peu rare dans la province.



Depuis l'accouchement des triplés, plusieurs individus de bonne volonté, touchés par les circonstances de l'événement, ont apporté leur assistance morale, matérielle ou financière à la maman de ces bébés qui manque énormément de capacités de prise en charge effective des nouveau-nés. Non seulement ça, elle manque de lait pour les nourrir.



La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfance, Amina Priscille Longoh, est parmi les personnes qui ont répondu immédiatement à l'appel à l'aide lancé par la famille et des connaissances des parents des nouveau-nés. La ministre Amina Priscille Longoh a déjà envoyé une assistance financière et s'est engagée à prendre en charge les trois nourrissons et leur jeune mère pendant une année.



Pour le responsable de l'association "Darbadja Zakouma", Hamid Abdelaziz Hamid, la ministre Amina Priscille Longoh est soucieuse des problèmes de la femme tchadienne, avec son sens d'affection. Elle a pris son temps pour contacter les proches afin de soutenir cette pauvre mère en lui faisant un précieux don. Au nom de la famille et de son association, il exprime sa reconnaissance à tous ceux qui ont aidé la famille avant de qualifier le geste de la ministre, de véritable symbole de solidarité et de compassion.



Les trois nouveau-nés sont tous de sexe masculin.