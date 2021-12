Tchad : la diaspora de France invite l'État à assumer ses responsabilités

À l'occasion du Forum national de la jeunesse lancé ce 27 décembre 2021, la diaspora tchadienne de la France a formulé quelques recommandations à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena.



A cette occasion, la diaspora tchadienne de la France a indiqué que c'est dans cet esprit de participation qu'elle a apporté des recommandations. Ainsi, elle implore l'État à aménager un meilleur cadre de vie, afin de permettre aux jeunes issus de la diaspora de pouvoir mettre leurs compétences au service de l'administration publique et du secteur privé.



La diaspora souhaite que l'entrepreneuriat devienne un sujet important, dans la mise œuvre de la politique du ministère en charge de la jeunesse. Par ailleurs, la diaspora tchadienne dans sa globalité, estime qu’il faut la laisser exprimer pleinement ses idées et jouir d'un environnement idéal qui lui permette de se développer quand elle revient au pays.



Elle souhaite de ce fait de s'insérer professionnellement, et que l'État puisse favoriser une coopération avec ses partenaires internationaux, afin de faciliter la formation, avec l'octroi des bourses d'études à l'étranger. La diaspora de la France aimerait que l'État, à travers sa diplomatie, intervienne pour que les Tchadiens puissent avoir la possibilité de se faire former à l'international. Il en est de la mise en œuvre de la politique en faveur de la jeunesse à intégrer les instances internationales.



Car les jeunes Tchadiens sont très peu représentés, comparativement aux jeunes de l'Afrique de l'Ouest. Bien plus, la diaspora recommande que le système éducatif tchadien soit réformé globalement. Sur le plan entrepreneurial, la diaspora de la France invite l'État à mettre sur place les fonds de garantie, afin de permettre aux jeunes entrepreneurs et commerçants de pouvoir s'épanouir.