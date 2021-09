Tchad : la direction de l'Immigration de la police bénéficie des bourses d'apprentissage de l’anglais

Les cadres et agents de la direction de l'Immigration et Emigration, assurent au quotidien, des différentes missions de contrôle et gestion des déplacements des personnes, avec entre autres, l’entrée et la sortie du territoire national, et l’octroi des visas. A ce titre, ces derniers sont généralement en contact, de manière quotidienne, avec les ressortissants étrangers, notamment des pays anglophones : États-Unis, Grande-Bretagne, Canada, Afrique du Sud, Nigeria, Ghana etc.



C'est pourquoi, de concert avec le directeur de l'Immigration et Emigration, Tougoud Digo Maïde et le directeur général du Centre américain Happiness, Abakar Bichara, il a été convenu de la nécessité d'accorder des bourses aux cadres et agents de la direction de l'Immigration-Emigration de la police nationale. Il s’agira d'une part, de renforcer leurs capacités en pratique/maîtrise de la langue anglaise, et d'autre part, l’apprentissage complet de la langue de Shakespeare.



L'objectif est que toutes les couches socio-professionnelles, de différents horizons, puissent apprendre la langue anglaise, afin de saisir certaines opportunités, facilités et avantages, dans l'exercice de leurs différentes fonctions.