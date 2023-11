Tchad : la discrimination positive comme catalyseur d’équité dans l’enseignement supérieur ?

La secrétaire générale adjointe de l'Association des Femmes Enseignantes et Chercheures du Supérieur du Tchad (AFECST), Dr. Hamidé Abrass Rahma, a mis en avant la détermination de l'association à lutter contre les discriminations qui limitent les filles et les femmes dans un milieu académique majoritairement masculin. Elle a insisté sur le rôle essentiel des femmes dans l'établissement d'un État de droit au Tchad, fondé sur la paix, l'égalité des sexes et l'équité.



Benjamin Weisz, Conseiller de coopération et d'action culturelle à l'Ambassade de France au Tchad, a affirmé que la question de l'égalité des genres est une priorité gouvernementale et internationale, soulignant que la discrimination envers les femmes est un obstacle majeur à la justice et au développement durable.



La Secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, Mme Bairra Hassane, ouvrant la séance au nom du Ministre, a évoqué le thème de la table ronde comme une représentation du changement institutionnel souhaité pour une meilleure équité et égalité des chances dans l'enseignement. Elle a fait valoir que la diversité des idées et l'innovation des universités sont cruciales pour répondre aux enjeux de discrimination et de violences envers les filles et femmes.