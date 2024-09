Tchad : la dissolution de l’ONAJES approuvée par les conseillers nationaux

Adopté le 20 juin par le Conseil des ministres, le projet de loi portant dissolution de l’Office national d’Appui à la Jeunesse et aux Sports (ONAJES) est approuvé par le Conseil National de Transition.



A la plénière de ce mardi 24 septembre 2024, le projet de loi y relatif est adopté par 126 voix pour, 28 contre et 12 abstentions. Les débats ont été dirigés par le 1er vice-président du CNT, Ali Kolotou Tchaimi, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Me Abakar Djarma Aumi et du secrétaire général adjoint du gouvernement, Saleh Bourma Ali.



