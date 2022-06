Tchad : la distribution d’aliments pour bétail lancée au Batha

Le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Abderahim Awad Atteïb et le gouverneur du Batha, Djimta Ben Dergon ont supervisé ce 21 juin à Ati l'opération de distribution des aliments pour bétail.



Le Batha est l'une des quatre provinces choisie dans le cadre de l'opération.



Selon le ministre Abderahim Awad Atteib, dans le cadre de cette opération, 303 sacs d’aliments pour bétail seront distribués aux éleveurs les plus nécessiteux de la province.



Le gouvereur de la province du Batha, Djimta Ben Dergon s'est réjoui de cette descente du ministre et du lancement de cette opération qui vient sauver le cheptel.