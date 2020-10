Tchad : la douane de Ngueli se dote d'un système de scannage pour limiter la fraude

Le ministère des Finances et du Budget, et la direction générale des services des douanes et droits indirects ont lancé mercredi au poste douanier de Ngueli, les opérations de scannage des containers et des véhicules à la douane.



Les nouvelles installations permettront de mieux lutter contre la fraude douanière en facilitant le contrôle des marchandises et en faisant face aux lenteurs dans les opérations de dédouanement. Elles ont été offertes par la Chine.



"Notre souhait le plus ardent est que le ministère des Finanes et du Budget consente des efforts supplémentaires pour que d'autres plateformes d'inspection soient aménagées au Logone Occidental, Adré dans le Ouaddaï géographique et Daboua dans le Lac pour compléter le maillage du territoire en scanners", explique Mahamat Abdelkérim Charfadine, directeur général des douanes et droits indirects.



"Ce don vise à aider le Tchad à améliorer l'efficacité de la douane, favoriser le dédouanement et faciliter le commerce", relève Li Jin Jin, ambassadeur de Chine au Tchad.



D'après le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, "cet outil permet d'avoir l'équité dans le traitement, la justice dans la concurrence et aussi de pouvoir réduire les coûts et de payer juste ce qu'il faut (...) il va permettre de faire échouer toutes les tentatives de fraudes".