Tchad : la faible implication des femmes dans les instances de décisions déplorée

À Abéché, la présidente du comité d'organisation de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET) et de la Journée internationale de la femme (JIF), édition 2023 dans le Ouaddaï, Rouman Moukhtar Moussa, a tenu un point de presse à l'hôtel 3 Etoiles d'Abéché, ce 24 février 2023.



L'objectif était de rappeler aux femmes de la province du Ouaddaï, l'importance de cette Semaine et de ses activités. Pour la présidente du comité d'organisation, la SENAFET est une période de réflexion et d'échange. Elle a appelé les femmes et les hommes à participer et à contribuer aux activités pour le développement de la province du Ouaddaï.



Rouman Moukhtar Moussa a également déploré la faible participation des femmes dans les instances de décision, soulignant que malgré les progrès accomplis par le gouvernement, l'avancement global des femmes et des filles est mitigé et en-deçà des attentes en matière de meilleures conditions de vie pour les femmes tchadiennes.



Enfin, la présidente du comité d'organisation a annoncé l'organisation d'autres réunions, en vue d'élaborer le planning des activités avec les différentes sous-commissions. Elle a souhaité l'implication de toutes les autorités administratives et militaires pour la réussite de cette édition dans le Ouaddaï.