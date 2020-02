Tchad : la famille Ourada en conclave à Abéché, un appel lancé aux autorités

Tous les membres de la famille Ourada d'Abéché, ceux venus de N'Djamena ainsi que d'autres provinces du Tchad ont tenu jeudi une réunion chez l'ex-sultan Mahamat Ourada II.



Cette réunion a vu la présence de toute la famille Ourada ainsi que des proches parents, mais aussi d'un nombre important de la population.



L'objectif de cette réunion de la famille du sultan Abbasside du Dar Ouaddai déchu Mahamat Ourada II porte sur la question de leurs propriétés privées telles que le Palais Royal et les appartements légués par leurs grands-parents.



"Ils ont donné notre Sultanat à un inconnu qui n'est pas de notre généalogie de la famille Abbasside du Dar Ouaddai", s'exclame une femme.



"Cet inconnu a l'intention de s'accaparer de nos propriétés privées telles que le Palais Royal et nos maisons construites par nos aïeux. Nous n'allons pas accepter cette fois-ci, trop c'est trop sinon nous allons tous mourir pour nos biens que de laisser à un intrus", martèle la famille.



Elle demande aux plus hautes autorités de revenir sur sa décision.



Une prière a été prononcée pour implorer Dieu afin que le Sultanat revienne au Palais Royal du quartier Djatinié.