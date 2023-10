Tchad : la femme rurale à l'honneur dans l'Ennedi Est à l'occasion de la Journée mondiale

Dans son discours, le Gouverneur de la province d'Ennedi Est, le Général de Division Ahmat Kardayo Hissein, a exprimé sa gratitude pour le choix de Kariari comme hôte de la Journée Mondiale de la Femme Rurale édition 2023. Les participants ont abordé des sujets relatifs à la paix, à la cohabitation pacifique et à la citoyenneté.



Les participantes ont suivi une formation sur les techniques de transformation des produits locaux, la gestion des Activités Génératrices de Revenus et le leadership des organisations. Désormais, elles sont outillées non seulement en matière de leadership, mais aussi en gestion. La session de formation s'est clôturée avec l'engagement de chaque participante à mettre en pratique les connaissances acquises et à les partager avec d'autres femmes.



Le gouvernement tchadien accorde une grande importance à la femme, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la production, de la sécurité alimentaire, ou dans d'autres secteurs. Il reconnaît l'importance démographique de la femme et les multiples rôles qu'elle joue dans la vie de la nation. Les plus hautes autorités du pays ont fixé un quota de 30% de femmes dans les instances de prise de décision, y compris le Débat National Inclusif (DNIS), dans le but d'acquérir des avantages significatifs. Le gouvernement s'engage à soutenir les activités des femmes et à les accompagner dans ce processus.



Le Gouverneur a exprimé sa reconnaissance envers le gouvernement, le Ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, ainsi que leurs partenaires, pour leur appui substantiel qui a permis le renforcement des capacités des femmes de la province et la dotation en matériel agricole.