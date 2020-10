Tchad : la femme rurale "contribue de manière déterminante à l'économie nationale"

La ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance, Amina Priscille Longoh, a fait une déclaration mercredi à l'occasion de la célébration de l'édition 2020 de la Journée mondiale de la femme rurale.



La Journée qui sera célébrée demain, jeudi 15 octobre 2020, est placée sous le thème de "la contribution de la femme rurale dans la lutte contre la pauvreté et l'impact socio-économique de la Covid-19". Cette année, c'est le village Koubeygou, dans le département de Kimiti, province de Sila, qui est retenu pour la célébration officielle, sous le patronage de la Première Dame.



Selon la ministre de la Femme et de Protections de petite enfance, "cette célébration dédiée aux femmes rurales est un hommage mérité pour leurs efforts déployés de par le monde et l'inestimable contribution au développement socioéconomique de leurs pays respectifs".



"L'objectif de cette journée est aussi d'attirer l'attention des dirigeants et des acteurs de développement sur la nécessité et l'attention particulière à accorder au monde rural en général et aux femmes et filles rurales en particulier en vue d'accompagner leur autonomisation", explique Amina Priscille Longoh.



Elle ajoute que "la femme tchadienne, surtout celle du milieu rural, contribue de manière déterminante à l'économie nationale et joue un rôle crucial dans le développement de notre pays. Elle s'occupe de l'agriculture et approvisionne nos villes et villages de denrées alimentaires".



Les femmes du milieu rural sont confrontées à plusieurs défis, notamment l'accès aux services essentiels tels que les intrants, les outils de travail, l'eau, l'énergie, la propriété foncière, l'information, la formation, l'éducation et les crédits agricoles.



D'après la ministre, "sous le leadership du Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, la place la femme rurale est au coeur de ses préoccupations". Elle cite notamment la mise en place du Fonds de l'entrepreneuriat, le quota de 30% de prêts alloués aux projets des filles et femmes, ou encre la création d'un Fonds d'appui direct aux femmes du secteur informel et celles vivant en milieu rural et urbain.