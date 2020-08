Tchad : la femme rurale sera à l'honneur cette année au Sila

Une délégation du ministère de la Femme et de la Protection conduite par le directeur général de la planification, Djido Mahamat Abdelkerim, se trouve depuis hier à Goz Beida, dans la province de Sila.



La mission s'inscrit dans le cadre de la préparation des activités de la Journée internationale de la femme rurale, célébrée le 15 octobre 2020 à Goz Beida.



Jeudi matin, la délégation s'est entretenue avec le secrétaire général de la province de Sila, dans la salle de réunion du gouvernorat. Des responsables administratifs dont le délégué à l'action sociale et ceux en charge de l'éducation et de la jeunesse ont également pris part à la rencontre.



"Cette année, la Première Dame a choisi le Sila pour fêter avec ses soeurs. Nous sommes venus pour la mise en place, le choix du lieu et la rencontre avec les autorités locales pour la réussite de l'évènement", a indiqué le responsable du ministère de la Femme.



Les discussions visent également à adapter le déroulé de l'évènement au contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19.