Tchad : la fête de Noël dans un calme inhabituel à Moundou

Le réveillon de Noël a été marqué par une ville relativement calme, avec peu de sorties de la population, pas de bruit et des routes dégagées. Et ce, malgré la prolifération des bars, cabarets et alimentations dans de nombreux quartiers.



​Une situation en contraste avec Noël 2021 où les bars étaient pleins et la circulation saturée.



"Les fonctionnaires ont perçu leur salaire tardivement tandis que l'inflation des prix a accentué la cherté de vie. Les habitants ne se sont pas lancés dans des dépenses exorbitantes", explique un habitant de Moundou.



Ce dimanche après-midi, quelques enfants bravent l'atmosphère silencieuse en s'amusant avec des sifflets dans les quartiers. Dans leur majorité, les moundoulais redoutent le mois de janvier 2022 compte tenu de la cherté de vie.