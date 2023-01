Tchad : la fête des armées célébrée dans la ville d'Am-Timan

La célébration de la 15ème édition de la fête des armées, célébrée ce 31 décembre 2022, a été présidée par le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam.



Les forces de défense et de sécurité de la province du Salamat, à l'exemple de leurs frères d'armes du Tchad, célèbrent avec splendeur, ce 31 décembre 2022, à Am-Timan chef-lieu de la province, la 15ème édition du réveillon ou fête des armées.



La cérémonie officielle marquant cet événement impressionnant, est organisée à l'état-major de la zone de défense nº10 en présence du gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, des responsables civils et militaires, ainsi que d'autres personnalités.



Les différentes corporations militaires, notamment les éléments de la zone de défense, de la gendarmerie, de la Garde nationale et nomade du Tchad ainsi que ceux de la police nationale, ont pris part à cette festivité.



En cette circonstance, le capitaine Ousmane Soudou, représentant le Commandant de la zone de défense nº10, a lors de son intervention, déclaré que sous la conduite du général Mahamat Idriss Deby Itno, les forces de défense et de sécurité ont consolidé la paix au Tchad, et même dans les autres pays en difficultés.



Lors de cet événement, des galons ont été remis à quelques éléments, élevés aux grades supérieurs.