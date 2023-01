Tchad : la feuille de route du gouvernement d'union nationale adoptée

Le président de transition Mahamat Idriss Deby a signé ce 12 janvier 2023 le décret n°20 portant adoption de la feuille de route du gouvernement d'union nationale.



La feuille de route du gouvernement est notamment articulée autour de la mise en oeuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain, des mesures sociales et économiques, ainsi que la réalisation de nombreux infrastructures.